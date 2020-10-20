В Офісі президента запевняють: гроші в COVID-фонді є, на доплати лікарям вистачить
Використання фонду на сьогоднішній день складає 40%
Використання фонду на сьогоднішній день складає 40%
Заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів повідомляє, що у Фонді боротьби з COVID-19 є гроші на доплати лікарям і на соціальну підтримку.
Як передає RegioNews, про це Ковалів заявила в ефірі "Свободи слова".
Станом на сьогодні в ковідфонді 34 млрд гривень. Гроші - є. І на доплати лікарям, і на соціальну підтримку. Використання ковідфонду - 40%. Шановні, гроші є. На дороги було витрачено 16 млрд гривен, частина яких (витрат, - ред.) не проведено", - сказала Ковалів.
Нагадаємо, Київ ще не отримав від держави 29,6 млн грн для обладнання додаткових ліжок для хворих коронавірусною хворобою.
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