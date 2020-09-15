Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків зараження
В Україні за минулу добу виявили 2905 нових випадків COVID-19, 53 людини померли, 1267 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За весь час пандемії в країні захворіло 159 702 осіб, з них одужали 70 810, летальних випадків - 3264.
Найбільше хворих за добу зафіксували в Тернопільській області - 390, у Харківській - 307 і Одеської області - 306, а в Києві - 285 нових випадків.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4887 випадків;
- Волинська область — 6428 випадків;
- Дніпропетровська область — 3430 випадків;
- Донецька область — 2154 випадки;
- Житомирська область — 4470 випадків;
- Закарпатська область — 8756 випадків;
- Запорізька область — 2503 випадки;
- Івано-Франківська область — 11510 випадків;
- Кіровоградська область — 929 випадків;
- м. Київ — 17714 випадків;
- Київська область — 7079 випадків;
- Львівська область — 17243 випадки;
- Луганська область — 620 випадків;
- Миколаївська область — 2114 випадків;
- Одеська область — 9993 випадки;
- Полтавська область — 1253 випадки;
- Рівненська область — 10635 випадків;
- Сумська область — 2553 випадки;
- Тернопільська область — 9624 випадки;
- Харківська область — 13160 випадків;
- Херсонська область — 661 випадок;
- Хмельницька область — 4058 випадків;
- Чернівецька область — 12394 випадки;
- Черкаська область — 2688 випадків;
- Чернігівська область — 2846 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 13 вересня в Україні COVID-19 виявили в 2462 хворих, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.
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