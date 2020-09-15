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Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків зараження
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15 вересня 2020, 09:49 7

Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків зараження

15 вересня 2020, 09:49 7
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Найбільше хворих зафіксували в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях
Найбільше хворих зафіксували в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях
pixabay.com
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В Україні за минулу добу виявили 2905 нових випадків COVID-19, 53 людини померли, 1267 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 159 702 осіб, з них одужали 70 810, летальних випадків - 3264.

Найбільше хворих за добу зафіксували в Тернопільській області - 390, у Харківській - 307 і Одеської області - 306, а в Києві - 285 нових випадків.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4887 випадків;
  • Волинська область — 6428 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3430 випадків;
  • Донецька область — 2154 випадки;
  • Житомирська область — 4470 випадків;
  • Закарпатська область — 8756 випадків;
  • Запорізька область — 2503 випадки;
  • Івано-Франківська область — 11510 випадків;
  • Кіровоградська область — 929 випадків;
  • м. Київ — 17714 випадків;
  • Київська область — 7079 випадків;
  • Львівська область — 17243 випадки;
  • Луганська область — 620 випадків;
  • Миколаївська область — 2114 випадків;
  • Одеська область — 9993 випадки;
  • Полтавська область — 1253 випадки;
  • Рівненська область — 10635 випадків;
  • Сумська область — 2553 випадки;
  • Тернопільська область — 9624 випадки;
  • Харківська область — 13160 випадків;
  • Херсонська область — 661 випадок;
  • Хмельницька область — 4058 випадків;
  • Чернівецька область — 12394 випадки;
  • Черкаська область — 2688 випадків;
  • Чернігівська область — 2846 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні COVID-19 виявили в 2462 хворих, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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