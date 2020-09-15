Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків зараження

Найбільше хворих зафіксували в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях

Найбільше хворих зафіксували в Києві, Тернопільській, Харківській, Одеській областях

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В Україні за минулу добу виявили 2905 нових випадків COVID-19, 53 людини померли, 1267 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 159 702 осіб, з них одужали 70 810, летальних випадків - 3264.

Найбільше хворих за добу зафіксували в Тернопільській області - 390, у Харківській - 307 і Одеської області - 306, а в Києві - 285 нових випадків.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4887 випадків;

Волинська область — 6428 випадків;

Дніпропетровська область — 3430 випадків;

Донецька область — 2154 випадки;

Житомирська область — 4470 випадків;

Закарпатська область — 8756 випадків;

Запорізька область — 2503 випадки;

Івано-Франківська область — 11510 випадків;

Кіровоградська область — 929 випадків;

м. Київ — 17714 випадків;

Київська область — 7079 випадків;

Львівська область — 17243 випадки;

Луганська область — 620 випадків;

Миколаївська область — 2114 випадків;

Одеська область — 9993 випадки;

Полтавська область — 1253 випадки;

Рівненська область — 10635 випадків;

Сумська область — 2553 випадки;

Тернопільська область — 9624 випадки;

Харківська область — 13160 випадків;

Херсонська область — 661 випадок;

Хмельницька область — 4058 випадків;

Чернівецька область — 12394 випадки;

Черкаська область — 2688 випадків;

Чернігівська область — 2846 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні COVID-19 виявили в 2462 хворих, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.

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