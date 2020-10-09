Україна досягне піку захворюваності на COVID-19 у січні-лютому

Очікують, що весною 2021 року епідемія піде на спад

Очікують, що весною 2021 року епідемія піде на спад

Фото: flickr

У Держпродспоживслужбі України прогнозують, що пік хвилі коронавірусу в Україні буде зафіксовано в січні-лютому 2021 року, а до березня почнеться зниження рівня захворюваності.

Про це в інтерв'ю виданню "Обозреватель" розповів голова Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає RegioNews.

За його словами, зростання захворюваності та щоденні рекорди будуть фіксуватися до березня наступного року.

Ми спостерігатимемо зростання захворюваності з жовтня, власне, ми вже це бачимо. Найбільші показники будуть реєструватися в січні-лютому, зниження - в березні-квітні. На жаль, ми будемо спостерігати ще два сезони, 2020-го і 2021 року", - сказав Рубан.

Голова Держпродспоживслужби також додав, що COVID-19 - це гостра респіраторна вірусна інфекція, вона дуже важка і дуже агресивна.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19.

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