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19 жовтня 2020, 18:31 7

У Чернівцях попри "червону” зону вирішили не закривати дитсадки

19 жовтня 2020, 18:31 7
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Згідно із новим зонуванням адаптивного карантину, місто знаходиться у "червоній” зоні
Згідно із новим зонуванням адаптивного карантину, місто знаходиться у "червоній” зоні
Фото: flickr
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Виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв рішення відновити роботу дитячих садочків, які закрилися у понеділок, 19 жовтня, через потрапляння міста до "червоної зони" карантину.

Як повідомляє "Укрінформ", таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради, передає RegioNews.

Сьогодні в нас не відкрилися дитячі садочки. Позиція управління освіти - є вимога Державної комісії з ТЕБ та НС, проте немає іншого рішення з боку органу місцевого самоврядування. Відповідно, пропоную, врахувати пропозицію голови профільного комітету Верховної Ради Сергія Бабака. За його словами, навіть за найгіршого сценарію, закривати дитячі садочки та молодші класи школи не варто", - заявив секретар міської ради Василь Продан.

Після цього члени виконкому проголосували за те, щоб дозволити роботу дитячих садочків за умов заповненості дошкільних закладів дітьми не більше ніж на 60%.

Згідно із рішенням, дитячі садочки у Чернівцях можуть відкритися вже завтра, 20 жовтня.

Нагадаємо, на Буковині 40% школярів перейшли на дистанційку через спалах коронавірусу.

Чернівці горсовет карантин дитячий садок коронавірус
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