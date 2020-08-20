Чернівці – "червоні", Харків і Тернопіль– "помаранчеві": карантинні зони переглянули

Обмеження будуть діяти мінімум два тижні, тому у Чернівцях діти в школу 1 вересня не підуть

Обмеження будуть діяти мінімум два тижні, тому у Чернівцях діти в школу 1 вересня не підуть

Фото з відкритих джерел

Комісія з ТЕБ та НС переглянула карантинні зони в Україні, в ряді регіонів посилили карантинні обмеження

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов, пише RegioNews. Крім Чернівців в червоній зоні також ще два райони області – Кіцманський (який там вже другий тиждень) і Заставнівський, де тільки за останню добу після пишного весілля коронавірусом захворіли відразу 76 осіб. Зазначимо, що оскільки Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, то, по всій видимості, школи, садочки та університети з 1 вересня в місті не відкриються. Після перегляду в "червону зону" також потрапили місто Коломия та Тисменицький район Івано-Франківської області, які раніше перебували в "жовтій зоні". Місто Острог Рівненської області, який раніше перебував у "помаранчевій зоні", потрапив в "червону". Крім того, міста київ та Тернопіль визначили в "оранжеву зону". Раніше вони знаходилися в "жовтій". Нагадаємо, сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за Covid-19: за добу захворіли 2134 людини. Найбільше нових випадків в Харківській області, Чернівецької області та Києві.

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