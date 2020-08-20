Чернівці – "червоні", Харків і Тернопіль– "помаранчеві": карантинні зони переглянули
Комісія з ТЕБ та НС переглянула карантинні зони в Україні, в ряді регіонів посилили карантинні обмеження
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов, пише RegioNews.
Крім Чернівців в червоній зоні також ще два райони області – Кіцманський (який там вже другий тиждень) і Заставнівський, де тільки за останню добу після пишного весілля коронавірусом захворіли відразу 76 осіб.
Зазначимо, що оскільки Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, то, по всій видимості, школи, садочки та університети з 1 вересня в місті не відкриються.
Після перегляду в "червону зону" також потрапили місто Коломия та Тисменицький район Івано-Франківської області, які раніше перебували в "жовтій зоні".
Місто Острог Рівненської області, який раніше перебував у "помаранчевій зоні", потрапив в "червону".
Крім того, міста київ та Тернопіль визначили в "оранжеву зону". Раніше вони знаходилися в "жовтій".
Нагадаємо, сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за Covid-19: за добу захворіли 2134 людини. Найбільше нових випадків в Харківській області, Чернівецької області та Києві.