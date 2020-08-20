16:36  20 серпня
Завтра Володимир Зеленський приїде в Миколаїв
12:46  20 серпня
В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень
17:54  20 серпня
Окупанти з кулеметів обстріляли Авдіївку
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2020, 18:37 1

Чернівці – "червоні", Харків і Тернопіль– "помаранчеві": карантинні зони переглянули

20 серпня 2020, 18:37 1
Читайте также на русском языке
Обмеження будуть діяти мінімум два тижні, тому у Чернівцях діти в школу 1 вересня не підуть
Обмеження будуть діяти мінімум два тижні, тому у Чернівцях діти в школу 1 вересня не підуть
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Комісія з ТЕБ та НС переглянула карантинні зони в Україні, в ряді регіонів посилили карантинні обмеження

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов, пише RegioNews.

Крім Чернівців в червоній зоні також ще два райони області – Кіцманський (який там вже другий тиждень) і Заставнівський, де тільки за останню добу після пишного весілля коронавірусом захворіли відразу 76 осіб.

Зазначимо, що оскільки Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, то, по всій видимості, школи, садочки та університети з 1 вересня в місті не відкриються.

Після перегляду в "червону зону" також потрапили місто Коломия та Тисменицький район Івано-Франківської області, які раніше перебували в "жовтій зоні".

Місто Острог Рівненської області, який раніше перебував у "помаранчевій зоні", потрапив в "червону".

Крім того, міста київ та Тернопіль визначили в "оранжеву зону". Раніше вони знаходилися в "жовтій".

Нагадаємо, сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за Covid-19: за добу захворіли 2134 людини. Найбільше нових випадків в Харківській області, Чернівецької області та Києві.

коронавірус Україна карантин Львів Чернівці Івано-Франківськ COVID-19 Харьків Тернопіль
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Онкоцентру у Харкові можуть виділити 55 млн грн, – Кучер
20 серпня 2020, 17:58
До 1 грудня в Україні мають обрати ескіз великого Державного Герба
20 серпня 2020, 17:37
ЦВК й МОЗ обговорили безпекові заходи на виборах восени
20 серпня 2020, 16:58
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Рівненщина: кому належать автовокзали регіону
Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »