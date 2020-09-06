"І це тільки перший крок": Степанов пообіцяв доплату медикам вже у вересні

В наступному році медиків очікує "радикальне збільшення зарплат"

В наступному році медиків очікує "радикальне збільшення зарплат"

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Медичні працівники починаючи з вересня цього року будуть отримувати доплати - в бюджеті на це передбачено майже 6 млрд гривень.

Як передає RegioNews, про це заявив Максим Степанов під час брифінгу.

З вересня і до кінця року всі наші медичні працівники почнуть отримувати доплати до своєї заробітної плати. На це передбачено майже 6 млрд гривень. Якщо ми говоримо про лікаря, то це в середньому 3 560 грн, а молодший медичний персонал - близько 1 250 грн", - сказав він.

За словами Степанова, це лише "перший крок". У наступному році заплановано "радикальне збільшення зарплат". Для цього МОЗ подав до Мінфіну пропозиції про збільшення видатків на систему охорони здоров'я.

"У своїх розрахунках, які ми подали Міністерству фінансів, ми виходили з нашої законодавчої бази. У законі "Про програму медичних гарантій" чітко визначено, що на фінансування медгарантій повинно використовуватися не менше 5% ВВП. Саме такі цифри ми й закладаємо в своїх пропозиціях до бюджету наступного року", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ просить ще грошей на лікування українців від коронавірусу.