Зеленський порушив карантин під час українсько-польського бізнес-форуму в Одесі

Чисельність людей на масовому заході перевищувала допустиму норму

Чисельність людей на масовому заході перевищувала допустиму норму

Фото: Pavlovsky News

На українсько-польському бізнес-форумі, який проходив за участю президентів України і Польщі, порушили правила карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.

Як відомо, Одещина входить в "помаранчеву" зону, а значить масові заходи мають проводитися з обмеженнями: на кожну людину по 20 кв. метрів площі.

Площа найбільшого конференц-залу у Odessa premiere hotel, де проходив форум за участю Володимира Зеленського та Анджея Дуди, становить 360 кв. м. Проста арифметика вказує на те, що чисельність учасників форуму не може перевищувати 18 осіб.

Як видно з фото заходу, людей у залі було не менше 40.

З питанням про можливе порушення карантину журналіст Pavlovsky News звернувся безпосередньо до Володимира Зеленського.

Президент заявив, що всі були в масках і дотримувалися дистанції, а скупчення людей було як раз в тому місці, де йому задавали питання.

Порушив Володимир Зеленський карантин під час українсько-польського бізнес-форуму? Як відомо, Одещина входить в "... Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, що 3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

19 червня суд не зміг оштрафувати Зеленського за кавою в Хмельницькомуу, оскільки президент є недоторканною особою.