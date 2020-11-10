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10 листопада 2020, 14:51 48

У Львові на одному із стадіонів можуть розгорнути COVID-шпиталь - ОДА

10 листопада 2020, 14:51 48
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До роботи з хворими в обласних закладах планують залучити студентів-медиків та інтернів
До роботи з хворими в обласних закладах планують залучити студентів-медиків та інтернів
Фото: із відкритих джерел
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Для розгортання мобільного шпиталю у Львові можуть використати стадіон “Арена Львів”.

Про це повідомив під час брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає RegioNews.

За його словами, таку ситуацію розглядають на випадок, коли в медичних закладах Львівщини будуть заповнені хворими COVID-19 всі ліжка.

Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали для всіх територій держави, тому ми розглядаємо, як можливість спроткомплекси та "Арену Львів”, - розповів Чемерис.

Він додав, що зараз загальна завантаженість ліжок хворими в області становить 64,7%.

Також Чемерис розповів, що влада розглядає варіант залучення студентів-медиків та інтернів до роботи з хворими на COVID-19, якщо ситуація з пандемією в області погіршиться.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран інфікований коронавірусом, ПЛР-тест зробили перед його запланованою поїздкою на Донбас.

коронавірус Львів ОДА шпиталь стадіон карантин
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