Кабмін проголосував за додаткові виплати для МВС із "ковідного" фонду

Раніше МВС звернулося до Уряду із відповідним проханням

Раніше МВС звернулося до Уряду із відповідним проханням

Фото: Нацполіція

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових коштів із Фонду боротьби з COVID-19 для Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду, передає RegioNews.

За його словами, упродовж останнього тижня 1800 патрульних поліцейських захворіли на COVID-19, а за сьогоднішній день — 286.

Це абсолютний рекорд. Оскільки припинила дію наша постанова по доплатах патрульним і групам поліцейських, які взаємодіють з людьми безпосередньо, тому є пропозиція внести зміни до пункту 1 постанови уряду №485… про виділення коштів для здійснення доплати з фонду COVID", - сказав Аваков.

Відомо, що документ мають узгодити та доопрацювати з Міністерствами економіки та інфраструктури упродовж 3 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аваков просить ще 1,9 мільярди із Фонду боротьби з COVID-19.