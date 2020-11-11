Карантин "вихідного дня" можуть продовжити до кінця року, - ЗМІ

Рішення вже є, але його просто не оформили постановою

Рішення вже є, але його просто не оформили постановою

Фото: flickr

Карантин "вихідного дня", який уряд вводить з 14 листопада, продовжать до 31 грудня.

Про це повідомили джерела "Української правди" у Міністерстві охорони здоров'я, пише RegioNews. "Карантин "вихідного дня" буде з 00 годин суботи до 00 годин понеділка. Термін, як і весь карантин, поки до 31 грудня", - сказав співрозмовник видання. За словами джерела, рішення про карантин "вихідного дня" до 31 грудня вже є, але його просто не оформили постановою. Співрозмовник наголосив, що продовження карантину "вихідного дня" після нового року буде залежати від епідситуації. Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Читайте також: В Україні скасували адаптивний карантин: що зміниться в країні

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