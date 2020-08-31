На Житомирщині зафіксували повторне інфікування COVID-19

Загалом в області підтвердили 3304 випадки коронавірусу

Загалом в області підтвердили 3304 випадки коронавірусу

Фото: flickr

Про це під час брифінгу повідомив керівник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.

На сьогодні відомо про два випадки повторного інфікування COVID-19 і, на жаль, вони зафіксовані серед медичних працівників”, - сказав чиновник.

За його словами, повторне інфікування підтвердили у двох лікарів первинної медичної допомоги із Коростишівського району.

Він додав, що вдруге захворювання у лікарів протікало у важкій формі.

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Нагадаємо, в Україні за добу виявили 2141 новий випадок COVID-19.