На Житомирщині зафіксували повторне інфікування COVID-19
Загалом в області підтвердили 3304 випадки коронавірусу
Загалом в області підтвердили 3304 випадки коронавірусу
На Житомирщині двоє лікарів повторно інфікувалися коронавірусом.
Про це під час брифінгу повідомив керівник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.
На сьогодні відомо про два випадки повторного інфікування COVID-19 і, на жаль, вони зафіксовані серед медичних працівників”, - сказав чиновник.
За його словами, повторне інфікування підтвердили у двох лікарів первинної медичної допомоги із Коростишівського району.
Він додав, що вдруге захворювання у лікарів протікало у важкій формі.
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Нагадаємо, в Україні за добу виявили 2141 новий випадок COVID-19.
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