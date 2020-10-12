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12 жовтня 2020, 16:50 9

У Харкові не будуть закривати метро через спалах COVID-19

12 жовтня 2020, 16:50 9
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Фото: flickr
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Мерія Харкова не буде закривати метрополітен попри збільшення випадків захворювання коронавірусом.

Про це повідомив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Метро закривати ми не будемо. Місто як жило, так і має жити. Але ми маємо дотримуватися соціальної дистанції. Ми маємо гарантувати безпечне пересування для людей", - сказав Терехов.

Він доручив генеральному директору КП "Харківський метрополітен" розробити новий графік руху поїздів із меншими інтервалами, щоб не допускати скупчування людей на платформах.

Терехов також заявив, що дезінфекція в громадському транспорті має відбуватися щонайменше двічі на день і нагадав про необхідність дотримання маскового режиму.

Перший заступник міського голови визнав, що водії не можуть контролювати дотримання маскового режиму пасажирами, і заявив, що це має робити поліція.

Нагадаємо, лікарні Харківщини на 100% заповнені хворими COVID-19 - Кучер.

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