Хворий на коронавірус Зеленський провів першу нараду на самоізоляції: говорив про "Енергоатом"

Під час наради було наголошено на потребі посилення урядом виконання функцій з управління НАЕК "Енергоатом"

Під час наради було наголошено на потребі посилення урядом виконання функцій з управління НАЕК "Енергоатом"

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів першу селекторну нараду, перебуваючи на самоізоляції після того, як дізнався про позитивний тест на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомили у пресслужбі президента, пише RegioNews.

Зазначається, що нарада була присвячена питанням роботи НАЕК "Енергоатом".

Глава держави ознайомився з перебігом виконання указу президента України №406 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики" від 22 вересня 2020 року.

"За результатами обговорення поточного стану НАЕК "Енергоатом" Володимир Зеленський наголосив на необхідності невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією за поставлену електроенергію, що дасть змогу забезпечити її подальшу стабільну роботу та повною мірою фінансувати програми капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток та підтримання безпеки експлуатації АЕС", - йдеться у повідомленні.

Також було наголошено на потребі посилення урядом виконання функцій з управління НАЕК "Енергоатом" відповідно до зазначеного указу та пришвидшення розробки та ухвалення необхідних законодавчих змін.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів вживає заходів щодо врегулювання питання погашення заборгованості перед НАЕК "Енергоатом", корпоратизації та передачі функцій з управління компанією уряду, що має на меті покращення її фінансового становища та підвищення якості управління.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.