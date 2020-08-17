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17 серпня 2020, 11:05 5

До послаблення карантину не готові Київ і ще 10 регіонів

17 серпня 2020, 11:05 5
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У цих регіонах перевищено показник нових захворювань
У цих регіонах перевищено показник нових захворювань
Фото: flickr
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Станом на 17 серпня Київ і ще 10 областей України не відповідають критеріям послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, до ослаблення карантину не готові Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області.

Крім того, у Києві, а також Львівській та Чернівецька областях упродовж останніх п'яти днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі.

Якщо рівень завантаженості ліжок упродовж 5 днів підряд по всьому регіону становить 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний".

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Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу, помер 21 хворий, одужали 342 пацієнти.

коронавірус Київ карантин МОЗ регіони
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