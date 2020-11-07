Понад 10 тисяч хворих за добу: COVID-19 встановив новий антирекорд

За весь час в Україні зафіксовано понад 450 тисяч випадків інфекції

За весь час в Україні зафіксовано понад 450 тисяч випадків інфекції

pixabay.com

Станом на ранок 7 листопада в Україні зафіксовано 450 тисяч 934 випадки інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Приріст за добу склав 10 746 випадків, що є абсолютним антирекордом для України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook. За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 316, медпрацівників — 519)", — повідомив Степанов. Також за останню добу:

— госпіталізовано — 1 470 осіб;

— летальних випадків — 187;

— одужало — 8 685 осіб;

— здійснено тестувань — 82 327 (в т.ч. методом ПЛР — 51 258, методом ІФА — 31 069). За весь час пандемії в Україні: захворіло — 450 934 особи;

одужало — 204 229 осіб;

летальних випадків — 8 312;

проведено ПЛР-тестувань — 3 572 433. Повідомляється, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях. Нагадаємо, за 6 листопада виявили 9721 новий випадок захворювання. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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