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04 грудня 2020, 13:22 7

Боровся з хворобою 23 дні: від COVID-19 вилікувався заступник голови ВР Стефанчук

04 грудня 2020, 13:22 7
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Він розповів, що у нього ще залишилися "певні побічні наслідки"
Він розповів, що у нього ще залишилися "певні побічні наслідки"
Фото: з відкритих джерел
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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні повідомив, що отримав негативний тест на COVID-19.

Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.

Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дня боротьби з хворобою дали свій результат. Правда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюся, що скоро приступлю до виконання своїх обов'язків", - повідомив він.

Нагадаємо, 12 листопада Стефанчук повідомив, що захворів коронавірусом.

коронавірус ВР лікування тести Руслан Стефанчук
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