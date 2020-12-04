Боровся з хворобою 23 дні: від COVID-19 вилікувався заступник голови ВР Стефанчук

Він розповів, що у нього ще залишилися "певні побічні наслідки"

Він розповів, що у нього ще залишилися "певні побічні наслідки"

Фото: з відкритих джерел

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук сьогодні повідомив, що отримав негативний тест на COVID-19.

Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook. Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дня боротьби з хворобою дали свій результат. Правда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюся, що скоро приступлю до виконання своїх обов'язків", - повідомив він. Нагадаємо, 12 листопада Стефанчук повідомив, що захворів коронавірусом.

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