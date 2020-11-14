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14 листопада 2020, 14:09 583

У МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня

14 листопада 2020, 14:09 583
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Для супермаркетів та продуктових магазинів жодних обмежень бути не може
Для супермаркетів та продуктових магазинів жодних обмежень бути не може
Фото: Facebook
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Під час карантину вихідного дня можуть працювати торговельні заклади, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - написав Ляшко.

Він нагадав, що у положеннях постанови Кабміну про карантин вихідного дня чітко прописані норми, за якими дозволено роботу торговельних закладів.

Наразі ж ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин вихідного дня дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

карантин МОЗ Віктор Ляшко магазин супермаркет Обмеження
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