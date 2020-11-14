У МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня

Для супермаркетів та продуктових магазинів жодних обмежень бути не може

Для супермаркетів та продуктових магазинів жодних обмежень бути не може

Фото: Facebook

Під час карантину вихідного дня можуть працювати торговельні заклади, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews. До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - написав Ляшко. Він нагадав, що у положеннях постанови Кабміну про карантин вихідного дня чітко прописані норми, за якими дозволено роботу торговельних закладів. Наразі ж ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин вихідного дня дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу", - зазначив Ляшко. Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

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