У МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня
Під час карантину вихідного дня можуть працювати торговельні заклади, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування.
Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.
До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - написав Ляшко.
Він нагадав, що у положеннях постанови Кабміну про карантин вихідного дня чітко прописані норми, за якими дозволено роботу торговельних закладів.
Наразі ж ми стикаємося з випадками буквального трактування написаного у положенні. Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин вихідного дня дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.