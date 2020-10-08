В Одеській ОДА прокоментували заяву щодо браку ліжок для хворих на коронавірус

В Адміністрації спростовують чутки

В Адміністрації спростовують чутки

Рixabay

Департамент охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації вважає неправдивою інформацію щодо нібито нестачі у медзакладах Одеси й області ліжок для хворих на COVID-19.

Як повідомив речник ОДА Денис Соколов, насправді поки що заповнено хворими з таким діагнозом дві третини ліжко-місць у медзакладах, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Станом на 8 жовтня в Одеській міській інфекційній лікарні є ще 106 вільних ліжок (із наявних у медустанові 420-ти), в обласному медичному центрі - 72 ліжка (усього 150), в Ізмаїльській міській інфекційній лікарні - 74 ліжка (усього 130), у Дунайській обласній лікарні - 47 ліжок (усього 120), в Одеській міській лікарні №3 - 11 ліжок (усього 75), в Арцизькій райлікарні - 24 ліжка (усього 65), в Одеській міській лікарні №10 і в обласному центрі соціально значущих хвороб у разі гострої потреби теж можуть прийняти ще 123 пацієнтів, інфікованих COVID-19", - навів Соколов дані департаменту охорони здоров'я ОДА.

Найбільш заповнені хворими з цим діагнозом чи підозрою на інфікування коронавірусом Білгород-Дністровська, Біляївська та Чорноморська міські лікарні. Водночас медустанови області можуть наразі прийняти на лікування 505 осіб, інфікованих COVID-19.

За словами речника ОДА, немає також підстав для чуток про повністю вичерпані запаси медичного кисню в медустановах Одещини.

"Укладено новий договір з компанією-постачальником кисню, можу додати, що надходитиме він до медустанов Одещини з Києва", - підсумував Соколов.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував інформацію про нестачу в Одесі ліжок для хворих на коронавірус.