Кабмін закупить два млн швидких тестів на коронавірус, - Шмигаль

Для цього з Фонду боротьби з COVID-19 виділили ще мільярд гривень

Для цього з Фонду боротьби з COVID-19 виділили ще мільярд гривень

Сайт КМУ

Уряд України планує закупити 2 мільйони швидких тестів на коронавірус. Для цього з Фонду боротьби з COVID-19 виділили ще 1 мільярд гривень.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує RegioNews.

За його словами, швидкі тести дозволять отримувати результат вже через кілька годин.

"Ще 1 млрд грн було виділено з Фонду боротьби з коронавірусом на тести. Мова йде про закупівлю 2 млн швидких тестів, при використанні яких результат можна отримати за кілька годин. Це рішення одне з багатьох, які ми щотижня приймаємо для підтримки нашої медичної системи", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що урядом було виділено 600 млн гривень для забезпечення лікарняних ліжок киснем.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Кабмін не планує запроваджувати локдаун, але посилить карантинні обмеження.