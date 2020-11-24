Гендиректор КБ "Південне" помер від коронавірусу

Дегтярев був одним з найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі

Дегтярев був одним з найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба ОП.

Зловісний ковід забрав ще одного українця - Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне"… Він - один з найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі. Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у 1975 році після закінчення Ленінградського механічного інституту Дегтярева було направлено на роботу в КБ "Південне", де пройшов шлях від інженера до генерального конструктора - генерального директора Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля".

Нагадаємо, в Україні за 23 листопада коронавірус підтвердили 12 287 особам, зафіксовано 188 летальних випадків, госпіталізували 1 403 людини.