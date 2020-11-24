Гендиректор КБ "Південне" помер від коронавірусу
Генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев сьогодні, 24 листопада, помер від коронавірусної хвороби.
Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба ОП.
Зловісний ковід забрав ще одного українця - Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне"… Він - один з найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі. Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що у 1975 році після закінчення Ленінградського механічного інституту Дегтярева було направлено на роботу в КБ "Південне", де пройшов шлях від інженера до генерального конструктора - генерального директора Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля".
Нагадаємо, в Україні за 23 листопада коронавірус підтвердили 12 287 особам, зафіксовано 188 летальних випадків, госпіталізували 1 403 людини.