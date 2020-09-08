В Умані розгорнуть госпіталь для хасидів із COVID-19

Для осіб, які контактували з хворими, відкриють ізолятор

Для осіб, які контактували з хворими, відкриють ізолятор

Фото: flickr

В Умані для паломників, хворих на коронавірус у легкій формі, планують розгорнути інфекційний госпіталь.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби Черкаської області, передає RegioNews.

Зокрема, фахівці відомства зустрілися із президентом Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Натаном Бен-Нуном, виконавчим директором Сагі Браверманом та юристкою фонду Іриною Рибніцькою.

Було вирішено, що для осіб, які контактували з інфікованими, буде відкрито ізолятор.

Учасники зустрічі також обговорили питання дотримання паломниками протиепідемічних заходів на могильному комплексі цадика Нахмана, у синагогах та спеціалізованих закладах охорони здоров’я”, - йдеться в повідомленні.

Також йшлося і про інші питання взаємодії з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя під час святкування.

У Держпродслужбі нагадали, що станом на 8 вересня в Умані коронавірус підтвердили у 6 хасидів. У всіх легка форма перебігу хвороби. Їх розмістять у одному зі спеціально відведених місцевих готелів.

Нагадаємо, в Умані вже у 6 хасидів підтвердили захворювання COVID-19.