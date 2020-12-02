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02 грудня 2020, 12:56 12

Стало відомо, скільки українців підтримують введення штрафів за відсутність маски

02 грудня 2020, 12:56 12
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75% громадян повідомили, що схвалили введення штрафів
75% громадян повідомили, що схвалили введення штрафів
Фото: з відкритих джерел
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В Україні 75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок на обличчі, а ще 25% – висловилися проти цього.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 25% - проти цього. За останні два тижні ставлення українців до запровадження штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок не змінилось”, - йдеться у результатах дослідження.

Раніше повідомлялось, що кількість противників жорсткого карантину в Україні зменшилась з 61 до 55%. Окрім того, зазначається, що в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. Два тижні тому прихильників локдауну було лише 36%.

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