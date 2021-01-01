В Україні ще понад 9 тисяч людей захворіли на COVID-19
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 064 479 випадків COVID-19
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 064 479 випадків COVID-19
В Україні виявили 9432 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Київській областях.
Як пише RegioNews, про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.
Крім того, за минулу добу померли 147 людей, одужали 10 016 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 064 479 випадків COVID-19.
Найскладніша ситуація в Києві (+885), Харківській області (+713), Київській області (+627), Полтавській області (+518), Одеській області (+544).
З початку пандемії в країні одужали від COVID-19 720 009 пацієнтів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли українці зможуть повернутися до звичного ритму життя після COVID.
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