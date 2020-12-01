У МОЗ розповіли, де в Україні найбільша завантаженість COVID-лікарень

Загалом по Україні в лікарнях, які приймають "ковідних” пацієнтів, зайняті трохи більше половини місць

Загалом по Україні в лікарнях, які приймають "ковідних” пацієнтів, зайняті трохи більше половини місць

Фото: із відкритих джерел

Станом на 1 грудня у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Київській та Запорізькій областях зафіксований найвищий показник захворюваності на COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews. Так, найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській області (1008,8 на 100 тис. населення), а також у Черкаській (788,4), Київській (715), Чернігівській (668,9) та Запорізькій (689,5) областях. Крім того, досить високий рівень захворюваності у Чернівецькій області (583,5), Миколаївській (536,6), Житомирській (552,7) та Івано-Франківській (589,2) областях. У Києві цей показник становить 662,2, а середній по Україні - 492,2 на 100 тис. населення. Станом на 30 листопада в Україні за останні 5 днів завантаженість лікарень складає 50,3%. У Києві цей показник складає 58,3%. Високий рівень завантаженості лікарень, які приймають хворих із коронавірусом, у Полтавській - 70,2%, Миколаївській - 65,3%, Кіровоградській - 62,3%, Запорізькій - 62,4%, Чернігівській 61,8% областях. Нагадаємо, в Україні знову почала зростати кількість нових хворих COVID-19. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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