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29 жовтня 2020, 13:44 4

МОЗ просить ще два мільярди гривень на новий метод COVID-тестування

29 жовтня 2020, 13:44 4
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У міністерстві хочуть запровадити швидкі тести на антиген
У міністерстві хочуть запровадити швидкі тести на антиген
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я подало запит на отримання додаткових коштів у сумі близько 2 млрд гривень на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми будемо запроваджувати новий метод тестування, який тільки з'явився в світі. Це швидкі тести на антиген, які ми повинні запровадити в нашій країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит щодо отримання додаткових коштів. Це близько 2 мільярдів гривень, які нам необхідні саме на боротьбу з COVID-19, левова частка саме на цей метод тестування", - повідомив він.

Міністр висловив впевненість, що цей експрес-метод визначення на антиген COVID-19 буде підтриманий членами уряду.

Нагадаємо, 28 жовтня в Україні COVID-19 діагностували у 7 342 осіб, зафіксовано 113 летальних випадків.

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