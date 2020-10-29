МОЗ просить ще два мільярди гривень на новий метод COVID-тестування
Міністерство охорони здоров'я подало запит на отримання додаткових коштів у сумі близько 2 млрд гривень на боротьбу з коронавірусною інфекцією.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Ми будемо запроваджувати новий метод тестування, який тільки з'явився в світі. Це швидкі тести на антиген, які ми повинні запровадити в нашій країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит щодо отримання додаткових коштів. Це близько 2 мільярдів гривень, які нам необхідні саме на боротьбу з COVID-19, левова частка саме на цей метод тестування", - повідомив він.
Міністр висловив впевненість, що цей експрес-метод визначення на антиген COVID-19 буде підтриманий членами уряду.
Нагадаємо, 28 жовтня в Україні COVID-19 діагностували у 7 342 осіб, зафіксовано 113 летальних випадків.
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