МОЗ просить ще два мільярди гривень на новий метод COVID-тестування

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми будемо запроваджувати новий метод тестування, який тільки з'явився в світі. Це швидкі тести на антиген, які ми повинні запровадити в нашій країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит щодо отримання додаткових коштів. Це близько 2 мільярдів гривень, які нам необхідні саме на боротьбу з COVID-19, левова частка саме на цей метод тестування", - повідомив він.