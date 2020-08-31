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31 серпня 2020, 11:29 16

В Івано-Франківську знову мітинг проти "червоної" зони та карантину

31 серпня 2020, 11:29 16
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Люди вимагають не зупиняти роботу бізнесу
Люди вимагають не зупиняти роботу бізнесу
Фото: kurs.if.ua
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Сьогодні під Івано-Франківською міською радою знову відбувається мітинг представники малого та середнього бізнесу проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє місцеве видання "Курс”, передає RegioNews.

За даними видання, на протест вийшли підприємці, які працюють в галузі громадського харчування, спортивної сфери, транспортних, а також освітніх послуг.

Мер міста Руслан Марцінків заявив, що він виступає проти дистанційного навчання, а також закликав "не перетворювати зібрання на політичну акцію і утриматися від політичних заяв”.

Водночас він заявив, що "комусь вигідно закрити Західну Україну”. Марцінків запросив делегацію від мітингувальників на сесію міської ради, щоби сформувати і прийняти звернення до уряду і глави держави.

Ми розуміємо що епідемія є, але ми також розуміємо, що бізнес має працювати, діти мають навчатися у школі. Люди, які сьогодні вийшли, хочуть працювати з дотриманням всіх обмежень та норм, - заявив депутат міськради Микола Палійчук.

Він додав, що міська рада буде звертатися до поліції, щоб правоохоронці не штрафували підприємців, які будуть продовжувати працювати.

Нагадаємо, 28 серпня в Івано-Франківську мітингували проти посилення карантину. Включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

Також мер міста Марцінків закликав громадян протестувати через посилення карантину.

коронавірус карантин Івано-Франківськ протест Руслан Марцінків
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