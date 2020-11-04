Кабмін не планує запроваджувати локдаун, але посилить карантинні обмеження - Шмигаль

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду, передає RegioNews.

Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень", - сказав він.