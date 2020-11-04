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04 листопада 2020, 14:51 699

Кабмін не планує запроваджувати локдаун, але посилить карантинні обмеження - Шмигаль

04 листопада 2020, 14:51 699
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Фото: з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається вводити локдаун, але посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду, передає RegioNews.

Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатися до більш жорстких обмежень", - сказав він.

Нагадаємо, за 4 листопада в Україні COVID-19 виявили у 9524 осіб, померли 199 хворих, одужали 7536 пацієнтів.

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коронавірус Кабмін карантин Деніс Шмигаль пандемія
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