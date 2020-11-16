Степанов розповів, що йому порадили на "гарячій лінії" щодо лікування COVID-19

Антибіотики не рекомендують вживати без призначення лікаря

Антибіотики не рекомендують вживати без призначення лікаря

Фото: з відкритих джерел

Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що отримав рекомендації щодо лікування коронавірусної хвороби під час дзвінку на "гарячу лінію" МОЗ.

Як передає RegioNews, про це Степанов розповів у відео в соцмережі Facebook.

Мені на "гарячій лінії" надали номер телефону, по якому я зв'язався з лікарем, мені надали відповідні поради, які ліки мені приймати, як лікуватися, як поводитися. Хочу відзначити, що всі без винятку поради відповідали протоколу лікування, жодних зайвих ліків, жодних антибіотиків, жодних інших речей. Виключно вітамін D3, цинк, вітамін С, ще приймаю "Аспірін-кардіо”, - розповів міністр.

За його словами, у міністерстві розглянуть можливість підписання декларації з сімейним лікарем онлайн, якщо у пацієнта досі немає свого сімейного лікаря. Або, якщо такої можливості не буде, чи немає сімейних лікарів, потрібно налагодити систему таким чином, щоб кожного пацієнта без декларації супроводжував протягом хвороби медичний працівник.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомив, що збирається на власному досвіді перевірити, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування хворих на коронавірус.