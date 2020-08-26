Україна закриває кордон для іноземців до кінця вересня - Шмигаль

"За" проголосували одноголосно

"За" проголосували одноголосно

Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває в'їзд для іноземців до 28 вересня, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд буде дозволено. Постанову повинні доопрацювати, її оприлюднять 27 серпня.

Про це прем'єр-міністр повідомив на засіданні уряду 26 серпня, передає RegioNews.

З огляду на рівень захворюваності ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами", - відзначив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що Міністерство закордонних справ поінформує міжнародних партнерів України про відповідне обмеження на в'їзд.

Відомо, що обмеження не стосуватиметься осіб, що мають дозвіл на проживання, є членами міжнародних і гуманітарних місій, тим, хто в'їжджає в країну транзитом, є водієм вантажних транспортних засобів, інструктором держав-членів НАТО, культурним діячем, мають запрошення від установи культури, а також низки інших категорій осіб.

Окремі випадки перетину кордону буде розглядати голова Держприкордонслужби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив карантин в країні до листопада.