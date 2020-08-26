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Коронавірус в Україні: за добу заразилися ще 1670 осіб
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26 серпня 2020, 09:46 7

Коронавірус в Україні: за добу заразилися ще 1670 осіб

26 серпня 2020, 09:46 7
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За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків, 584 пацієнта одужали
За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків, 584 пацієнта одужали
Фото: з відкритих джерел
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З початку епідемії в Україні захворіли 110 085 осіб, з них 53 454 одужали, летальних випадків - 2354.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Лідери за кількістю зареєстрованих випадків серед регіонів за останню добу: в Одеській області - 186 випадків, Тернопільська область - 181, Харківська область - 177, Львівська область - 171, Чернівецька область - 170, Івано-Франківська область - 167, Київська область - 96, Київ - 95 випадків", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область - 3677 випадків;
  • Волинська область - 5221 випадок;
  • Дніпропетровська область - 2055 випадків;
  • Донецька область - 1256 випадків;
  • Житомирська область - 2959 випадків;
  • Закарпатська область - 7143 випадки;
  • Запорізька область - 1439 випадків;
  • Івано-Франківська область - 8321 випадок;
  • Кіровоградська область - 771 випадок;
  • м. Київ - 12 248 випадків;
  • Київська область - 5211 випадків;
  • Львівська область - 13 560 випадків;
  • Луганська область - 247 випадків;
  • Миколаївська область - 1023 випадки;
  • Одеська область - 6352 випадки;
  • Полтавська область - 684 випадки;
  • Рівненська область - 8737 випадків;
  • Сумська область - 1269 випадків;
  • Тернопільська область - 5104 випадки;
  • Харківська область - 7984 випадки;
  • Херсонська область - 346 випадків;
  • Хмельницька область - 2062 випадки;
  • Чернівецька область - 9541 випадок;
  • Черкаська область - 1305 випадків;
  • Чернігівська область - 1570 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 23 серпня виявили 1 658 нових випадків зараження коронавірусом.

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