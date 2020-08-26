Коронавірус в Україні: за добу заразилися ще 1670 осіб
З початку епідемії в Україні захворіли 110 085 осіб, з них 53 454 одужали, летальних випадків - 2354.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Лідери за кількістю зареєстрованих випадків серед регіонів за останню добу: в Одеській області - 186 випадків, Тернопільська область - 181, Харківська область - 177, Львівська область - 171, Чернівецька область - 170, Івано-Франківська область - 167, Київська область - 96, Київ - 95 випадків", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область - 3677 випадків;
- Волинська область - 5221 випадок;
- Дніпропетровська область - 2055 випадків;
- Донецька область - 1256 випадків;
- Житомирська область - 2959 випадків;
- Закарпатська область - 7143 випадки;
- Запорізька область - 1439 випадків;
- Івано-Франківська область - 8321 випадок;
- Кіровоградська область - 771 випадок;
- м. Київ - 12 248 випадків;
- Київська область - 5211 випадків;
- Львівська область - 13 560 випадків;
- Луганська область - 247 випадків;
- Миколаївська область - 1023 випадки;
- Одеська область - 6352 випадки;
- Полтавська область - 684 випадки;
- Рівненська область - 8737 випадків;
- Сумська область - 1269 випадків;
- Тернопільська область - 5104 випадки;
- Харківська область - 7984 випадки;
- Херсонська область - 346 випадків;
- Хмельницька область - 2062 випадки;
- Чернівецька область - 9541 випадок;
- Черкаська область - 1305 випадків;
- Чернігівська область - 1570 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 23 серпня виявили 1 658 нових випадків зараження коронавірусом.
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