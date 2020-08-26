Коронавірус в Україні: за добу заразилися ще 1670 осіб

За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків, 584 пацієнта одужали

За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків, 584 пацієнта одужали

Фото: з відкритих джерел

З початку епідемії в Україні захворіли 110 085 осіб, з них 53 454 одужали, летальних випадків - 2354.