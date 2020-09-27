В Україні зафіксовано вже 198 тисяч випадків коронавірусної хвороби

За добу додалося 3130 хворих

За добу додалося 3130 хворих

Фото з відкритих джерел

Від хвороби за весь період епідемії COVID-19 в Україні померли 3 959 людей, з них за останню добу - 56. Одужали 87 882 людей, з них 1 009 - за останню добу.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Так, зі 198 634 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 3 130 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.

Активних хворих - 106 793, за добу їхня кількість зросла на 2 065.

Найбільше випадків коронавірусу виявили на Харківщині – 494, при цьому 5 хворих померли.

До регіонів з найбільшим приростом хворих потрапили також Київ (323 нових та 11 летальних випадків) і Дніпропетровська область (167 випадків Covid-19 та 5 смертей).

Нагадаємо, вчора Україні знову зафіксували антирекорд - 3833 випадки COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).