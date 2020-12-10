У МОЗ розповіли, чому в Україні посилюють карантин

Очікується, що при повному локдауні показник поширення COVID-19 повинен скоротиться на 40-50%

Очікується, що при повному локдауні показник поширення COVID-19 повинен скоротиться на 40-50%

Фото: з відкритих джерел

На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, щоб отримати максимальний ефект, громадяни повинні виконати умови нових обмежень, які будуть діяти з 8 по 24 січня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я.

Якого ефекту ми очікуємо? Якщо говорити про локдауни, які вводять в європейських країнах, то там за три тижні кількість хворих скорочується до 80%. Ми розраховуємо на скорочення на 40-50% кількості інфікованих за цей період", - сказав він.

Степанов пояснив, чому МОЗ запропонувало введення жорстких карантинних заходів саме з 8 по 24 січня. Це пов'язано у першу чергу, з сезонним зростанням кількості хворих на грип з січня і збільшенням кількості хворих коронавірусною хворобою COVID-19 через новорічні свята.

Ми розуміємо, що проведення новорічних свят теж дадуть певний спалах та збільшення кількості захворівших. Є ще одна дуже важлива складова – це починаючи з кінця січня у нас починається сезонне зростання кількості хворих на грип. Це у нас відбувається кожного року й це додаткове серйозне навантаження на медичну систему... Всі ці чинники привели нас до того, що з 8 січня по 24 січня необхідно ввести додаткове посилення карантинних заходів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні, який був введений через пандемію коронавірусу, до кінця зими. Карантин буде діяти до 28 лютого 2021 року.