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У Хмельницькому підприємці вийшли на протест проти карантину
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29 серпня 2020, 17:40 5

У Хмельницькому підприємці вийшли на протест проти карантину

29 серпня 2020, 17:40 5
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Вони оголосили протест безстроковим
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29 серпня у Хмельницькому на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відомо, що в мітингу брали участь близько 100 учасників, вони тримали прапори з написом "Стоп карантин”.

Серед головних вимог, які висувають протестувальники - скасування обмежень карантину, скасування оприлюднення щоденної статистики хворих на COVID-19 та відновлення повноцінної роботи бізнесу.

Свої вимоги мітингарі адресували міській владі та обласній державній адміністрації, однак ніхто з представників влади до них не вийшов.

Акція тривала близько двох години. За дотриманням правопорядку та карантинних норм слідкували правоохоронці. За підрахунками поліцейських, на майдані зібралось близько 100 учасників”, - йдеться в повідомленні.

Організатори зазначили, що акція проти карантину в місті буде безстроковою.

Нагадаємо, в Івано-Франківську пройшов мітинг проти посилення карантину, включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.

коронавірус карантин протест Хмельницький підприємці
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