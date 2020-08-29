У Хмельницькому підприємці вийшли на протест проти карантину
29 серпня у Хмельницькому на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти карантинних обмежень.
Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.
Відомо, що в мітингу брали участь близько 100 учасників, вони тримали прапори з написом "Стоп карантин”.
Серед головних вимог, які висувають протестувальники - скасування обмежень карантину, скасування оприлюднення щоденної статистики хворих на COVID-19 та відновлення повноцінної роботи бізнесу.
Свої вимоги мітингарі адресували міській владі та обласній державній адміністрації, однак ніхто з представників влади до них не вийшов.
Акція тривала близько двох години. За дотриманням правопорядку та карантинних норм слідкували правоохоронці. За підрахунками поліцейських, на майдані зібралось близько 100 учасників”, - йдеться в повідомленні.
Організатори зазначили, що акція проти карантину в місті буде безстроковою.
Нагадаємо, в Івано-Франківську пройшов мітинг проти посилення карантину, включення міста у "червону зону" вважають політичним рішенням.