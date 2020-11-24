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24 листопада 2020, 18:59 17

У Тернополі студентів і викладачів залучають до боротьби з COVID-19

24 листопада 2020, 18:59 17
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У місті відчувається гостра нестача медичних кадрів
Фото: із відкритих джерел
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У Тернополі через нестачу персоналу, необхідного для лікування пацієнтів із COVID-19, до роботи в інфекційних відділеннях почали залучати викладачів та студентів медичного університету.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА, передає RegioNews.

За словами голови управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ольги Ярмоленко, частина спеціалістів зголосилася допомогти.

Серед них один лікар-анестезіолог у пенсійному віці, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі. Вони влаштовані на умовах цивільно-правових договорів і отримують оплату в залежності від категорії, в якій працюють", - розповіла Ярмоленко.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як влада бореться з коронавірусом і скільки хоче закупити вакцин.

Тернопіль коронавірус лікарні студент медики
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