У Тернополі студентів і викладачів залучають до боротьби з COVID-19

Кирило Тимошенко та Олександр Кубраков відбиваються від критики заявами про рекорди: «Укравтодор» побудує у 2020-му році 3900 км доріг. Хоча спочатку було заявлено про будівництво 6500 км

24 листопада 2020

Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду

Вінниччина – один з небагатьох регіонів в Україні, де головна інтрига виборів була не в тому, хто вийде переможцем, а в тому, з якою перевагою політсила Володимира Гройсмана увійде до виборних органів...