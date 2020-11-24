У Тернополі студентів і викладачів залучають до боротьби з COVID-19
У Тернополі через нестачу персоналу, необхідного для лікування пацієнтів із COVID-19, до роботи в інфекційних відділеннях почали залучати викладачів та студентів медичного університету.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА, передає RegioNews.
За словами голови управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ольги Ярмоленко, частина спеціалістів зголосилася допомогти.
Серед них один лікар-анестезіолог у пенсійному віці, студент, який працює в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі. Вони влаштовані на умовах цивільно-правових договорів і отримують оплату в залежності від категорії, в якій працюють", - розповіла Ярмоленко.
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