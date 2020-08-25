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25 серпня 2020, 11:04 12

"Голодний карантин": у Чернівцях сотні жителів пікетують міськраду

25 серпня 2020, 11:04 12
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Пікетувальники висловлюють обурення через рішення уряду щодо посилення карантинних обмежень у місті
Пікетувальники висловлюють обурення через рішення уряду щодо посилення карантинних обмежень у місті
Фото: ukrinform.ua
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У Чернівцях біля міської ради зібралися близько тисячі чернівчан - підприємці ринків міста, перевізники, працівники закладів громадського харчування, спортзалів, салонів краси на мирну акцію протесту "Голодний карантин".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на АСС.

Люди тримають у руках плакати: "Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?", "Хто буде платити за наші рахунки?", "Ми не раби!", "Ми хочемо займатися спортом" тощо.

Ми вимагаємо, щоб нас не позбавляли наших конституційних прав, зокрема права на працю, на зайняття підприємницькою діяльністю", - сказав голова профспілки Калинівського ринку Василь Шкробанець.

До мітингувальників вийшов секретар Чернівецької міськради Василь Продан, який наразі виконує обов’язки міського голови, висловив впевненість, що депутати міськради сьогодні проголосують за скасування всіх карантинних обмежень у Чернівцях, які були введені після того, як місто увійшло до "червоної" зони.

Зробимо все, щоб зняти карантинні обмеження", - заявив Продан.

Раніше повідомлялось, що Чернівецька облдержадміністрація планує звернутися в Державну комісію ТЕБ та НС з проханням відкоригувати обмеження, які діють на території міста.

Нагадаємо, Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, школи, садочки та університети з 1 вересня в місті не відкриються.

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