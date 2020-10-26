Шмигаль доручив головам ОДА забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80%

Зараз до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок

Зараз до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок

Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що на закупівлю кисню для лікарень уже спрямовано 571 мільйон гривень і дав завдання очільникам обласних державних адміністрацій забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80% вже найближчим часом.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс президента.

Є гроші, і всі процедури для закупівель були спрощені. Зараз до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок - на 6800 більше, ніж було у вересні", - повідомив голова уряду.

Шмигаль зазначив, що забезпечення киснем у лікарнях Херсонської області становить 85%, у Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях - 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 жовтня, діагноз COVID-19 підтвердився у 5426 осіб.

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