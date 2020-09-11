У Харкові не вистачає лікарів для відкриття "ковідних” відділень

Також гостро стоїть проблема забезпечення закладів киснем

Також гостро стоїть проблема забезпечення закладів киснем

Фото: flickr

У Харківській клінічній багатопрофільній лікарні №17 планують відкрити для хворих із коронавірусом відділення на 60 ліжок, однак у лікарні відчувається кадровий голод.

Про це "Суспільному" повідомив головний лікар закладу Дмитро Черепов, передає RegioNews.

За його словами, відкриття відділення буде залежати від того, чи наберуть необхідний медичний персонал.

На кожне розгорнуте 60-ліжкове відділення потрібно 63 спеціалісти. Це лікарі, медсестри, санітари. На сьогодні по 120 відкритим ліжкам у нас повністю забезпечений кадровий набір. З відкриттям нових 60 ліжок у нас йде задача залучати людей ззовні", — сказав він.

За словами директора Харківського міського Департаменту охорони здоров’я Юрія Сороколата, ще одна проблема - це забезпечення закладу киснем.

Найголовніше — це не відкрити ліжка, а ще повинні бути бригади. У нас дефіцит кадрів на сьогодні. Все те, що ми відкриваємо, необхідно забезпечити бригадами, які будуть подобово обслуговувати цих пацієнтів. Це одна з найважчих проблем", — сказав Сороколат.

Нагадаємо, в Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків COVID-19 за добу, найбільше заражень виявили в Києві, Тернопільській та Одеській областях.

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