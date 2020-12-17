COVAX схвалила заявку України на отримання 8 млн доз вакцини від COVID-19

Моз очікує перші вакцини з березня 2021 року

Моз очікує перші вакцини з березня 2021 року

Фото: з відкритих джерел

Глобальна ініціатива COVAX по вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 затвердила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, яку зможуть безкоштовно отримати 4 мільйони українців з груп ризику.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає RegioNews.

Згідно з ініціативи COVAX, ці 8 мільйонів доз почнуть постачатися з кінця першого кварталу наступного року. Ми розраховуємо їх отримати до кінця першого півріччя 2021 року. Вони будуть іти відповідними траншами. У такий спосіб зможемо забезпечити вакцинацію щонайменше 4 мільйонів громадян, бо 8 мільйонів доз, а одна людина отримує дві дози", - сказав Степанов.

За його словами, для придбання інших необхідних доз Україна ще з літа веде переговори з компаніями, які знаходяться на завершальних етапах вироблення вакцини.

Раніше повідомлялося, що МОЗ хоче вакцинувати від COVID-19 мешканців окупованих територій.