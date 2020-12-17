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17 грудня 2020, 12:02 10

COVAX схвалила заявку України на отримання 8 млн доз вакцини від COVID-19

17 грудня 2020, 12:02 10
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Фото: з відкритих джерел
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Глобальна ініціатива COVAX по вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 затвердила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, яку зможуть безкоштовно отримати 4 мільйони українців з груп ризику.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає RegioNews.

Згідно з ініціативи COVAX, ці 8 мільйонів доз почнуть постачатися з кінця першого кварталу наступного року. Ми розраховуємо їх отримати до кінця першого півріччя 2021 року. Вони будуть іти відповідними траншами. У такий спосіб зможемо забезпечити вакцинацію щонайменше 4 мільйонів громадян, бо 8 мільйонів доз, а одна людина отримує дві дози", - сказав Степанов.

За його словами, для придбання інших необхідних доз Україна ще з літа веде переговори з компаніями, які знаходяться на завершальних етапах вироблення вакцини.

Раніше повідомлялося, що МОЗ хоче вакцинувати від COVID-19 мешканців окупованих територій.

МОЗ Максим Степанов вакцина коронавірус бюджет
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