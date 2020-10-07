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07 жовтня 2020, 11:58

Послабити карантин в Україні може лише одна область

07 жовтня 2020, 11:58
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Ситуація з динамікою захворюваності коронавірусом в цілому по країні трохи погіршилася
Ситуація з динамікою захворюваності коронавірусом в цілому по країні трохи погіршилася
Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 7 жовтня послабити карантин, як і раніше, можуть лише в Кіровоградській області. У всіх інших регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусом.

Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я, інформує RegioNews.

При цьому ситуація з динамікою захворюваності коронавірусом в цілому по країні трохи погіршилася. За останні 14 днів на 100 тисяч населення в країні показник захворюваності становить 143,4 при нормі 40. Днем раніше цей показник становив 140,1.

У Києві показник захворюваності становить 173,3. Найвищий показник продовжує збережуться в Тернопільській області при негативній динаміці (257,6 при 277,8 днем раніше). Також погана ситуація спостерігається в Сумській (245,1), Чернігівській (238) і Харківській (235,1) областях.

Нагадаємо, 5 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

коронавірус Україна карантин хвороба Кропивницький
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