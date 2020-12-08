Стало відомо, скільки уряд хоче виділити компенсацій підприємствам за локдаун

Це буде одноразова виплата

Це буде одноразова виплата

Фото: КМУ

Кабінет міністрів підготував порядок надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання, які вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу найманих працівників внаслідок посилення карантинних заходів. Проєкт постанови направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України, пише RegioNews.

Порядок підготовлений на виконання закону, ухваленого Верховною Радою 4 грудня (проєкт №4429).

Одноразова виплата здійснюється задля збереження робочих місць з метою виплати найманим працівникам одноразової матеріальної допомоги в розмірі до 8 тисяч гривень.

Допомога суб’єктам господарювання виплачується за заявами, отриманими до 21 грудня 2020 року включно.

За розрахунками Державного центру зайнятості, чисельність працівників, яким можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу після впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів та які отримають одноразову матеріальну допомогу, складає 225 тисяч осіб. З урахуванням прогнозних показників чисельності, обсяг витрат на виплату одноразової матеріальної допомоги може скласти 1,8 млрд гривень.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт №4429 про виплату компенсацій бізнесу, який постраждав в період карантину.