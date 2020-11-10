Штрафи за відсутність маски: Разумков підписав закон, тепер рішення за Зеленським

Штрафувати будуть за відсутність маски, яка закриває рот і ніс

Штрафувати будуть за відсутність маски, яка закриває рот і ніс

Фото: flickr

Сьогодні, 10 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

Відповідна інформація з’явилася у картці закону на сайті парламенту, передає RegioNews.

Тепер закон з підписом голови Верховної Ради направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби" передбачає, що розмір штрафу за неносіння масок буде становити від 170 до 255 грн.

Згідно з текстом закону, штрафувати будуть за перебування у громадських місцях та громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, які закривають рот і ніс.

Нагадаємо, Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок, глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон.