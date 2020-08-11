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11 серпня 2020, 12:01 6

Стало відомо, які області не готові послабити карантин

11 серпня 2020, 12:01 6
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Наразі в Україні дев'ять регіонів не готові до послаблення карантинних меж
Наразі в Україні дев'ять регіонів не готові до послаблення карантинних меж
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Станом на 11 серпня у нашій державі до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. Водночас у Львівській області перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Волинська область (виявлення 14,40%);
  • Житомирська область (виявлення 12,29%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 17,11%);
  • Львівська область (завантаженість ліжок 53,31%);
  • Одеська область (динаміка 17,85%);
  • Рівненська область (виявлення 15,77%);
  • Сумська область (динаміка 26,44%);
  • Харківська область (виявлення 14,08%);
  • Чернівецька область (виявлення 18,54%).

Зазначимо, що у Чернівецькій області 11 серпня вперше за довгий час показник завантаженості ліжок став нижче 50%. Він складає 48,75%.

Нагадаємо, що 10 серпня в Україні зафіксовано більше тисячі нових випадків хвороби.

коронавірус карантин МОЗ лікарні регіони
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