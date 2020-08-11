Стало відомо, які області не готові послабити карантин
Наразі в Україні дев'ять регіонів не готові до послаблення карантинних меж
Наразі в Україні дев'ять регіонів не готові до послаблення карантинних меж
Станом на 11 серпня у нашій державі до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. Водночас у Львівській області перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:
- Волинська область (виявлення 14,40%);
- Житомирська область (виявлення 12,29%);
- Івано-Франківська область (виявлення 17,11%);
- Львівська область (завантаженість ліжок 53,31%);
- Одеська область (динаміка 17,85%);
- Рівненська область (виявлення 15,77%);
- Сумська область (динаміка 26,44%);
- Харківська область (виявлення 14,08%);
- Чернівецька область (виявлення 18,54%).
Зазначимо, що у Чернівецькій області 11 серпня вперше за довгий час показник завантаженості ліжок став нижче 50%. Він складає 48,75%.
Нагадаємо, що 10 серпня в Україні зафіксовано більше тисячі нових випадків хвороби.
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