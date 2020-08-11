Стало відомо, які області не готові послабити карантин

Наразі в Україні дев'ять регіонів не готові до послаблення карантинних меж

Наразі в Україні дев'ять регіонів не готові до послаблення карантинних меж

Станом на 11 серпня у нашій державі до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. Водночас у Львівській області перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:

Волинська область (виявлення 14,40%);

Житомирська область (виявлення 12,29%);

Івано-Франківська область (виявлення 17,11%);

Львівська область (завантаженість ліжок 53,31%);

Одеська область (динаміка 17,85%);

Рівненська область (виявлення 15,77%);

Сумська область (динаміка 26,44%);

Харківська область (виявлення 14,08%);

Чернівецька область (виявлення 18,54%).

Зазначимо, що у Чернівецькій області 11 серпня вперше за довгий час показник завантаженості ліжок став нижче 50%. Він складає 48,75%.

Нагадаємо, що 10 серпня в Україні зафіксовано більше тисячі нових випадків хвороби.