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04 грудня 2020, 12:21 26

Рада схвалила законопроєкт Зеленського про компенсації бізнесу

04 грудня 2020, 12:21 26
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Підприємці отримають по 8 тисяч гривень виплат
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 4 грудня, Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт №4429 про виплату компенсацій бізнесу, який постраждав в період карантину.

За закон проголосували 297 депутатів, передає RegioNews.

Також Рада ухвалила рішення про негайне підписання документа спікером.

Так, законом "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" пропонується забезпечити у 2020 році за рахунок Державного бюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Також на таку допомогу, відповідно до документа, можуть розраховувати суб’єкти господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників.

Одноразову компенсацію отримають й суб’єкти господарювання за витрати, понесені за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, Рада посилила захист безробітних, працівників і роботодавців на час карантину. Нардепи прийняли у другому читанні відповідний законопроєкт №3486.

ВР компенсація голосування законопроєкт підприємці
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