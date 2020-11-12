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12 листопада 2020, 19:59 1

Влада Одеси вирішила поки не вводити карантин вихідного дня

12 листопада 2020, 19:59 1
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У місті будуть діяти обмеження "помаранчевої” зони карантину
У місті будуть діяти обмеження "помаранчевої” зони карантину
Фото: із відкритих джерел
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Міська влада Одеси ухвалила рішення, що в місті поки що не будуть запроваджувати карантин вихідного дня, який був запроваджений рішенням Кабміну 11 листопада.

Про це повідомив секретар міської комісії з ТЕБ і НС Олександр Тиховський, передає RegioNews.

За його словами, Одеса продовжує перебувати у "помаранчевій” зоні карантину.

Ніяких додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ та НС не приймала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої” зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 жовтня", - сказав Тиховський.

Він також нагадав громадянам про необхідність дотримання масочного режиму в громадському транспорті, громадських місцях і дотриманні соціальної дистанції між людьми.

Нагадаємо, влада Чернігова заявила, що буде пом’якшувати, а не посилювати карантин.

Одеса горсовет карантин протест заява Кабмін
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