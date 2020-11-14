У Черкасах правоохоронці перевірили дотримання карантину вихідного дня

На порушників постанови Кабінету Міністрів були складені протоколи

На порушників постанови Кабінету Міністрів були складені протоколи

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Про це у Facebook повідомляє Черкаська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією Черкаської ОДА, інспектори перевірили заклади громадського харчування, магазини, торговельні та розважальні центри. На порушників постанови Кабінету Міністрів були складені протоколи.

За словами голови Черкаської ОДА Сергія Сергійчука, карантин вихідного дня діє у всій країні.

Таке рішення ухвалив Уряд, аби зберегти наше з вами здоров'я та життя. Рішення місцевих комісій ТЕБ та НС не скасовують зміни до постанови Уряду №641, що стосуються посилення протиепідемічних заходів. У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень Уряду на території окремо взятої територіальної одиниці”, - сказав Сергійчук.

Він додав, що саме тому в Черкасах, і в усіх інших містах області, країни робота закладів громадського харчування, розважальних, торговельних центрів, заборонена, а дозволена лише робота на виніс.

Також голова Черкаської ОДА нагадав, що за порушення карантину на черкащан чекає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 тис грн.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Він буде тривати в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р.

Раніше повідомлялося, що у Львові поліція заблокувала роботу найбільших ринків. Також у Житомирській області підприємці перекрили міжнародну трасу. Пізніше у МОЗ пояснили, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня.