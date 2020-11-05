В Ужгороді усі лікарні заповнені на 100%

Хворих на коронавірусну інфекцію розвозять в інші міста області

Хворих на коронавірусну інфекцію розвозять в інші міста області

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Посадовці Закарпатської ОДА повідомили, що заповнені всі 4 заклади в Ужгороді, в які приймали хворих і інфікованих коронавірусом з області.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров під час брифінгу, передає RegioNews.

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров та завідувачка відділу епіднагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ Вікторія Тимчик на брифінгу повідомили, що ужгородців транспортують в інші лікарні, де є місця для лікування хворих з коронавірусом. Це – Свалява, Виноградів, Мукачево. Але й там уже закінчуються місця, додав Петров.

Місто Ужгород має 4 заклади охорони здоров'я, що приймають зі всієї області хворих та інфікованих, які потребують госпіталізації… У них у рамках фонду, який був виділений, на 100% заповнене все, в тому числі й центральна міська клінічна лікарня, – заявив голова Закарпатської ОДА.

За його словами, Ужгород входить у такий пік, коли не зможе навіть виконати критерії МОЗ, щоб хворих на COVID-19 розвозили у лікарні в межах 60 хвилин.

Нагадаємо, Кабмін не планує запроваджувати локдаун, але посилить карантинні обмеження.