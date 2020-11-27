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27 листопада 2020, 16:42 4

Президент присвоїв звання Героя гендиректору "Південого" Дегтяреву, який помер від COVID-19

27 листопада 2020, 16:42 4
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Дегтярев помер у віці 69 років
Дегтярев помер у віці 69 років
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський присвоїв генеральному директору Конструкторського бюро "Південне" Олександру Дегтяреву звання Героя України посмертно.

Про це передає RegioNews з посиланням на указ глави держави від 27 листопада

Згідно з документом, звання Дегтяреву, який 24 листопада помер від коронавірусу у віці 69 років, присвоєно за визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки.

Нагадаємо, 26 листопада під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський взяв участь у церемонії прощання з Дегтяревим та озвучив ініціативу присвоєння йому звання Героя посмертно.

Президент наголосив, що його смерть – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу.

Україна Офіс президента звання президент указ
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