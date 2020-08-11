Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 1158 нових випадків

За минулу добу 29 хворих померли, а 575 людей одужали

За минулу добу 29 хворих померли, а 575 людей одужали

Фото: з відкритих джерел

В Україні на ранок 11 серпня зафіксовано 83 115 хворих COVID-19, одужали від хвороби вже 44 934, всього померла 1951 людина.