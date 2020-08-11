Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 1158 нових випадків
В Україні на ранок 11 серпня зафіксовано 83 115 хворих COVID-19, одужали від хвороби вже 44 934, всього померла 1951 людина.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано: у Львівській області - 161, Одеській - 134, Харківській області - 129, Івано-Франківської області - 114 випадків та в Києві - 123", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За весь час пандемії захворіли 5 779 дітей і 9 335 медпрацівників.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 3002 випадки;
- Волинська область — 4375 випадків;
- Дніпропетровська область — 1571 випадок;
- Донецька область — 982 випадки;
- Житомирська область — 2178 випадків;
- Закарпатська область — 5875 випадків;
- Запорізька область — 959 випадків;
- Івано-Франківська область — 5911 випадків;
- Кіровоградська область — 725 випадків;
- м. Київ — 9687 випадків;
- Київська область — 4239 випадків;
- Львівська область — 11142 випадки;
- Луганська область — 157 випадків;
- Миколаївська область — 729 випадків;
- Одеська область — 4364 випадки;
- Полтавська область — 503 випадки;
- Рівненська область — 7018 випадків;
- Сумська область — 702 випадки;
- Тернопільська область — 3375 випадків;
- Харківська область — 5030 випадків;
- Херсонська область — 271 випадок;
- Хмельницька область — 1376 випадків;
- Чернівецька область — 6867 випадків;
- Черкаська область — 1039 випадків;
- Чернігівська область — 1038 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 10 серпня в Україні зафіксовано більше тисячі нових випадків хвороби.
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