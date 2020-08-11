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Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 1158 нових випадків
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11 серпня 2020, 09:51 9

Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 1158 нових випадків

11 серпня 2020, 09:51 9
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За минулу добу 29 хворих померли, а 575 людей одужали
За минулу добу 29 хворих померли, а 575 людей одужали
Фото: з відкритих джерел
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В Україні на ранок 11 серпня зафіксовано 83 115 хворих COVID-19, одужали від хвороби вже 44 934, всього померла 1951 людина.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано: у Львівській області - 161, Одеській - 134, Харківській області - 129, Івано-Франківської області - 114 випадків та в Києві - 123", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За весь час пандемії захворіли 5 779 дітей і 9 335 медпрацівників.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 3002 випадки;
  • Волинська область — 4375 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1571 випадок;
  • Донецька область — 982 випадки;
  • Житомирська область — 2178 випадків;
  • Закарпатська область — 5875 випадків;
  • Запорізька область — 959 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5911 випадків;
  • Кіровоградська область — 725 випадків;
  • м. Київ — 9687 випадків;
  • Київська область — 4239 випадків;
  • Львівська область — 11142 випадки;
  • Луганська область — 157 випадків;
  • Миколаївська область — 729 випадків;
  • Одеська область — 4364 випадки;
  • Полтавська область — 503 випадки;
  • Рівненська область — 7018 випадків;
  • Сумська область — 702 випадки;
  • Тернопільська область — 3375 випадків;
  • Харківська область — 5030 випадків;
  • Херсонська область — 271 випадок;
  • Хмельницька область — 1376 випадків;
  • Чернівецька область — 6867 випадків;
  • Черкаська область — 1039 випадків;
  • Чернігівська область — 1038 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 10 серпня в Україні зафіксовано більше тисячі нових випадків хвороби.

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