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Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 12,5 тисяч нових випадків
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18 грудня 2020, 09:26 10

Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 12,5 тисяч нових випадків

18 грудня 2020, 09:26 10
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Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Запорізькій та Одеській областях
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Запорізькій та Одеській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 17 грудня COVID-19 виявили у 12 630 людей, зафіксовано 260 летальних випадків, були госпіталізовані 2 904 людини, 12 866 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

12 630 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 18 грудня. Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівника", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1658), Запорізькій (1022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 944 381 особа;
  • одужало – 561 222 особи;
  • летальних випадків – 16 256;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

Нагадаємо, в Україні за 16 грудня COVID-19 виявили у 12 047 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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