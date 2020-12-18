Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 12,5 тисяч нових випадків
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Запорізькій та Одеській областях
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві, Запорізькій та Одеській областях
В Україні за 17 грудня COVID-19 виявили у 12 630 людей, зафіксовано 260 летальних випадків, були госпіталізовані 2 904 людини, 12 866 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
12 630 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 18 грудня. Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівника", - повідомив Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1658), Запорізькій (1022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 944 381 особа;
- одужало – 561 222 особи;
- летальних випадків – 16 256;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.
Нагадаємо, в Україні за 16 грудня COVID-19 виявили у 12 047 осіб.
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