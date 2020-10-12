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12 жовтня 2020, 15:56 1

"Щодня хтось хворіє": У "Слузі народу" заявили про спалах коронавірусу серед нардепів

12 жовтня 2020, 15:56 1
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У фракції вважають, що це пов'язано з місцевими виборами
У фракції вважають, що це пов'язано з місцевими виборами
Фото: Слуга народу / Facebook
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У парламентській фракції "Слуга народу" кожен день фіксують нових заражених коронавірусом.

Про це повідомив народний депутат, глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі одного з телеканалів, передає RegioNews із посиланням на УНН.

"Кожен день ми отримуємо звістку про чергового хворого на COVID-19. Це я маю на увазі нашу фракцію, навіть не всю Верховну Раду. Хвороба нікого не обходить і, на жаль, дійсно, ця проблема у нас є", — сказав Гетманцев.

Він наголосив, що депутати багато спілкуються з виборцями, з різними людьми, тому і фіксується спалах коронавірусної хвороби серед парламентарів.

Нагадаємо, у Раді переконані, що коронавірус не стане на заваді розгляду проєкту Держбюджету-2021.

коронавірус карантин Слуга народа хвороба нардепи
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