"Щодня хтось хворіє": У "Слузі народу" заявили про спалах коронавірусу серед нардепів

У фракції вважають, що це пов'язано з місцевими виборами

У фракції вважають, що це пов'язано з місцевими виборами

Фото: Слуга народу / Facebook

Про це повідомив народний депутат, глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі одного з телеканалів, передає RegioNews із посиланням на УНН.

"Кожен день ми отримуємо звістку про чергового хворого на COVID-19. Це я маю на увазі нашу фракцію, навіть не всю Верховну Раду. Хвороба нікого не обходить і, на жаль, дійсно, ця проблема у нас є", — сказав Гетманцев.

Він наголосив, що депутати багато спілкуються з виборцями, з різними людьми, тому і фіксується спалах коронавірусної хвороби серед парламентарів.

Нагадаємо, у Раді переконані, що коронавірус не стане на заваді розгляду проєкту Держбюджету-2021.